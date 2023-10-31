شكرا لقرائتكم خبر عن رموز قبائل سيناء: "شكرا للدولة وعدت بالتنمية فى مختلف المجالات فأوفت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رموز قبائل وعائلات شمال سيناء المشاركين فى لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم بالعريش، عن شكرهم للدولة لما حملته الزيارة لهم من بشريات جديدة فى مجالات التنمية والتعمير.

وقال الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إنهم سعداء بهذه الزيارة التى جلبت لهم الخير، مضيفا: "استمعنا إلى مخططات مقررا تنفيذها لتحويل مناطق سيناء لأماكن جاذبة تستغل كل مقوماتها من السياحة والاستثمار والثروات بانواعها وهو مانعتبره تحول جديد فى جعل سيناء امنة مستقرة فيها تزدهر حركة البناء والتعمير".

وتابع: "عرفنا اليوم أنه سيتم استغلال جيد لشواطئ شمال سيناء لتتحول لمناطق عالمية جاذبة وتوفر فرص العمل وتحقق الريادة، وعرفنا أنه سيتم اقامة مشروعات زراعية واستثمار للثروات، وتحقيق استقرار الأهالى من خلال منازل حديثة، فضلا عن التوسع فى المناطق الصناعية وغيرها مما أثلج صدورنا".

فيما أضاف الشيخ سالم العكش عضو مجلس النواب وأحد رموز قبائل سيناء، إن اللافت فى هذه الزيارة تحديد مسارات التنمية الجديدة من إسكان وسياحة وغيرها وهو ماكنا ننتظره منذ عقود واصبح واقع يدخل مراحل التنفيذ.

وتابع أنهم كثيرا فى سنوات سابقة طالبوا بهذا واليوم الدولة توفى بالوعد وتحقق لهم ماكان يقال أنه مستحيل.

وأشار الشيخ سليمان الزملوط عضو مجلس النواب ومن رموز قبائل سيناء، إلى أنهم يقدمون شكرهم للدولة على كل هذا العطاء الجديد الذى لم نسمع أو نشاهد مثله من قبل.

وتابع أنهم دائما على رهان أن سيناء فى عقل وقلب الدولة وهاهى بعد انتهاء مراحل تطهيرها من الإرهاب تتجه وبقوه لتعميرها ورفع راية الاستقرار والتنمية والعمل بجدية على كل شبر من أرضها.