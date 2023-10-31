شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نستهدف إنشاء 4 مناطق لوجستية فى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه من المستهدف انشاء 4 مناطق لوجستية فى شمال سيناء .

وتابع فى كلمة له بمؤتمر صحفى بشمال سيناء، إنه تم تطوير ميناء العريش والهدف منه تحويله لميناء دولى وحجم التجارة عليه ستخدم فى الأساس جميع أهالى شمال سيناء.

وأشار إلي أن مدينة رفح الجديدة تم الانتهاء من المرحلة الأولى لها وسيتم البدء فى المراحل الأخرى لها، موضحا أنه من المخطط إنشاء مجمعين للصناعة فى مدينتى رفح ونخل .

وفيما يتعلق بالتنمية السياحية، قال رئيس الوزراء، إنه سيتم تنفيذ 13 مشروع سياحى فى شمال سيناء واستثمارات بـ 2.5 مليار جنيه.

وأشار إلي إنه تم التوافق على أن يكون هناك 21 تجمع تنموي حضرى فى شمال سيناء، موضحا أن المخططات والتصميمات ستكون من الأهالى أنفسهم لأنهم أدرى بطبيعة احتياجاتهم وخدماتهم.

وتابع أن هناك 115 مليار جنيه ستنفقهم الدولة خلال الفترة المقبلة لانشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء، موضحا أن حجم مشروعات تنفذ فى الدولة المصرية حاليا يفوق مشروع واحد يمكن تنفيذه فى 10 سنوات.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف مشروعات فى سيناء ومنها 8.7 مليار جنيه فى الخدمات التعليمية و 8.3 مليار جنيه مشروعات فى الخدمات الصحية ، موضحا إنه من المستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ 363 مليار جنيه فى المرحلة الثانية لتنمية سيناء على مدار الخمس سنوات القادمة.

وأوضح أن أهالى شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم وكان هناك خيار إما أن نحارب وننهى الإرهاب ولكن القرار الاستراتيجي الذى اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب.

وتابع فى كلمته، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية اليوم من تنمية سيناء ، موضحا إنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه.

وأوضح إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مراحل التنمية فى شمال سيناء، متابعا" هذه البقعة الطاهرة على أرض مصر.. دائما محاولة النيل من مصر كانت تأتى من هذا المكان".

وقال " لو سألت المصريين إيه أغلى بقعة على قلبك فى مصر هيقولك شمال سيناء".

وتابع قائلا" أنا والدى رجل من أبناء القوات المسلحة ودائما بيحكيلي عن حكايات سيناء.. علشان كده كل ذرة رمل هنا مستعدين نبذل فيها مئات الأرواح ومحدش يقرب منها".











































































