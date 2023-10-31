وزير النقل: ما تم تنفيذه من مشروعات فى عهد الرئيس السيسي لم ينفذ فى 200 سنة

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن لدى مصر ترسانة لتصنيع المراكب، ويجرى الآن إنشاء مصنع لألواح الصلب بسمك أكبر وذلك لاستخدامها فى إنشاء المركب الضخمة، وتم إصدار الرخصة للمصنع لبدء الإنشاء، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ضمن توطين الصناعة، طنها إنتاج البويات والإشارات المستخدمة فى الطرق والكبارى، كما نصنع الركائز بالكبارى، وكنا نستوردها حتى 2017 وأصبحنا نصنعها محليا.

وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر منعقد بالعاصمة الإدارية، أن تم تصنيع ركائز كبارى القطارات باستشارى مصرى وذلك بعد رؤيتها فى دول أخرى مصنعه، وحاليا لدينا 5 شركات تنتج دعامات عادية وشركتين تنتج دعامات القطارات السريع.

وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة تعمل على توطين صناعة وسائل النقل، بالإضافة إلى إنشاء محطات بموانئ مصر وتم التعاقد على تشغيل عدد كبير منهم وجارى الإعداد لإنشاء ميناء المكس ضمن مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، مشيرا إلى أن ماتم تنفيذه من مشروعات فى عهد الرئيس السيسى وخاصة فى اخر 4 سنوات، لم ينفذ فى 200 سنة.

وقال وزير النقل: "لدينا 3 مصانع مصرية تعمل الآن على إنتاج الفلنكات الخرسانية، وهناك فرص استثمارية كثيرة فى الموانئ الجافة واللوجيستية"، داعيا المستثمرين بالتعاون مع وزارة النقل لإنشاء وتشغيل هذة الموانئ والمناطق اللوجيستية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكى TRANSMEA2023 والاتفاقيات التى سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، ورؤساء الموانئ والشركات القابضة، وقيادات وزارة النقل، ورئيس وقيادات الشركة المنظمة.

وفى السياق أكدت وزارة النقل، أن معرض النقل الذكى، يحظى بحضور مكثف من وزراء النقل فى الدول الأجنبية والعربية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الإعلان عما اعدته وزارة النقل لزائرى المعرض من وسائل نقل حديثة.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر من 5 لـ8 نوفمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويقام معرض ومؤتمر النقل الذكى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيشهد حضورًا مكثفًا من وزراء النقل والسفراء بالدول الأجنبية والعربية المختلفة بالاضافة إلى رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال النقل من مختلف دول العالم.