شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء: مستعدون لبذل ملايين الأرواح من أجل كل ذرة رمل فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال زيارته لسيناء، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن محاولات النيل من مصر وتهديدها على مدار التاريخ كانت تأتى من هذا المكان وهى سيناء، معلقا بالقول: "علشان كده أغلي بقعة في مصر على قلوب المصريين هي شمال سيناء".

أضاف رئيس الوزراء خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش: "كل واحد فينا ومعتقدش فيه أسرة في مصر مكنش فيها أب ولا أخ ولا قريب مخدمش في قواتنا المسلحة أو الشرطة، وبذل روحه سواء استشهد أو أصيب أو شارك في عمليات..شرف لي إن والدى رجل من رجال القوات المسلحة وكمان والد الدكتور خالد عبدالغفار".

تابع رئيس الوزراء: ابويا كان بيحكيلي حكايته هنا وقالي قد إيه زمايله كانوا بيموتوا ويضحوا بحياتهم علشان الأرض دي..علشان كده كل ذرة رمل هنا مستعدين نبذل ملايين الأرواح بس محدش يقرب منها ..اعتقد دي رسالة واضحة ترد على حاجات كتير".. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

رئيس الوزراء: مستهدف مشروعات بـ363 مليار جنيه بالمرحلة الثانية لتنمية سيناء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه من المستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ363 مليار جنيه فى المرحلة الثانية لتنمية سيناء على مدار الخمس سنوات القادمة.

وأوضح أن أهالى شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم وكان هناك خيار إما أن نحارب وننهى الإرهاب ولكن القرار الاستراتيجي الذى اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب.

وتابع فى كلمته، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية اليوم من تنمية سيناء ، موضحا إنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه.

وأوضح إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مراحل التنمية فى شمال سيناء، متابعا" هذه البقعة الطاهرة على أرض مصر.. دائما محاولة النيل من مصر كانت تأتى من هذا المكان".

قائد الجيش الثانى الميدانى من سيناء: مرابطون لحماية أمن مصر القومى

قال اللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثانى الميدانى، إن رجال الجيش الثانى الميدانى تربوا على مبادئ الوطنية والرجولة عاقدين العزم على حماية شعب مصر ومقدراته.

وتابع فى كلمة خلال زيارة رئيس الوزراء لمحافظة شمال سيناء، إن الجيش الثانى الميدانى كان مدعومًا من القيادة السياسية وكلهم إيمان وجميعهم على قلب رجل واحد.

وقال: "نطمئن سيادتكم إننا مرابطين لحماية أمن مصر القومى".

رئيس الوزراء: 115 مليار جنيه لإنشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك 115 مليار جنيه ستنفقهم الدولة خلال الفترة المقبلة، لإنشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء، موضحا أن حجم مشروعات تنفذ فى الدولة المصرية حاليا يفوق مشروع واحد يمكن تنفيذه فى 10 سنوات.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف مشروعات فى سيناء ومنها 8.7 مليار جنيه فى الخدمات التعليمية و8.3 مليار جنيه مشروعات فى الخدمات الصحية، موضحا إنه من المستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ363 مليار جنيه فى المرحلة الثانية لتنمية سيناء على مدار الخمس سنوات القادمة.

وأوضح أن أهالى شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم وكان هناك خيار إما أن نحارب وننهى الإرهاب ولكن القرار الاستراتيجي الذى اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب.

رموز قبائل سيناء: "شكرا للدولة وعدت بالتنمية فى مختلف المجالات فأوفت"

أعرب رموز قبائل وعائلات شمال سيناء المشاركين فى لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم بالعريش، عن شكرهم للدولة لما حملته الزيارة لهم من بشريات جديدة فى مجالات التنمية والتعمير.

وقال الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إنهم سعداء بهذه الزيارة التى جلبت لهم الخير، مضيفا: "استمعنا إلى مخططات مقررا تنفيذها لتحويل مناطق سيناء لأماكن جاذبة تستغل كل مقوماتها من السياحة والاستثمار والثروات بانواعها وهو مانعتبره تحول جديد فى جعل سيناء امنة مستقرة فيها تزدهر حركة البناء والتعمير".

وتابع: "عرفنا اليوم أنه سيتم استغلال جيد لشواطئ شمال سيناء لتتحول لمناطق عالمية جاذبة وتوفر فرص العمل وتحقق الريادة، وعرفنا أنه سيتم اقامة مشروعات زراعية واستثمار للثروات، وتحقيق استقرار الأهالى من خلال منازل حديثة، فضلا عن التوسع فى المناطق الصناعية وغيرها مما أثلج صدورنا".

كامل الوزير: الإعلان عن موعد تشغيل مونوريل العاصمة بمعرض النقل 5 نوفمبر

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن وزارة النقل اتمت التجهيزات لانطلاق النسخة الخامسة لمعرض النقل، تحت شعار توطين صناعة النقل بمصر، حيث تنطلق فاعليات المعرض فى 5 نوفمبر القادم بحضور رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير النقل، ان المعرض فى السنوات السابقة مما دفعنا لاقامة المعرض سنويا لتوضيح وعرض التطور السريع فى وسائل النقل بمشاركة الشركات العالمية، ويقام المعرض فى اطار الاهتمام غير المسبوك بقطاع النقل والذى يسهم قى التنمية التى تنفذها الدولة.

وأوضح ان المعرض يشمل اصطفاف فى الساحة الخارجية للوسائل الحديثة بمشروعات النقل منها المونوريل والمترو والقطار السريع والقطارات وشاحنات وغيرها، بالإضافة الى جناح الوزارة لعرض اهم المشروعات الجديدة، كما يشمل المعرض قيام الرئيس السيسي بإذن تشغيل المرحلة الثابثة لمترو الانفاق بالخط الثالث ومونوريل العاصمة الادارية وبعض الابراج الخاصة بالإشارات بالسكة الحديد، كذلك سيتم عقد لقاء مع الشركات العالمية التى تنفذ مشروعات بمصر.

وزارة الزراعة تعلن بدء تطبيق مبادرة إعفاء المزارعين المتعثرين من سداد الغرامات

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، لافتا إلى أن أكثر من 80 ألف مزارع سوف يستفيدون من المبادرة بإجمالي حوالى 500 مليون جنيه.

ومن ناحيته قال الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قال إن الهيئة تستقبل يوميا المستفيدين من المبادرة مناشدا المزارعين بالتوجه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لاستكمال الإجراءات.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان أصدر توجيهاته للحكومة باعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية تلك المبادرة التي تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين عصب الإنتاج وسوف تسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين نظرا لدورهم المهم فى تحقيق الأمن الغذائى.

وزارة العمل تعلن عن 5931 فرصة شاغرة فى 11 محافظة برواتب تبدأ من 3000 جنيه

أعلنت وزارة العمل، عن تلقيها طلبات بفرص عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة، لشغل 5931 وظيفة خالية حتى الآن، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مع سرعة التقديم على تلك "الفرص" عليها من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023، المُقبل، موضحة أن كافة بيانات نشرة التوظيف الجديدة، وأرقام الشركات موجودة على الموقع الرسمي للوزارة في باب "النشرة القومية للتشغيل" على اللينك التالي : https://www.manpower.gov.eg/

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدرها"الوزارة" اليوم من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 11 محافظة،هي: القاهرة، والجيزة ، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية ،وأسيوط، وقنا ،وسوهاج ، ودمياط ، والوادى الجديد ، والفيوم ...وفي تخصصات: مهندسين كهرباء وميكانيكا، ومحاسبين ، وصيدليين ، ومساعد صيدلى ، ومحضر طلبيات ، ومدير فرع ، ورئيس فريق ، وأخصائي موارد بشرية ، ومراقب جودة ، وعمال إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال مخازن ، وأخصائيين مشتريات، ومندوبين مبيعات ، ومحصلين ،ووسطاء تأمين،ومندوبين توزيع،وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام،وفنيين جميع التخصصات،وعمال نظافة،وتخصصات أخرى.