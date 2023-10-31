التعليم تدعو المعلمين للمشاركة بالمسابقة الدينية الكبرى و4 آلاف جنيه جوائز مالية

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المعلمين بالمشاركة فى المسابقة الدينية الكبرى للمعلمين، وذلك فى إطار التعاون بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى لنشر الثقافة الدينية بين المعلمين، وذلك بكتابة بحث موثق عن أحد الموضوعين التاليين:

- الإسلام صالح لكل زمان ومكان فى ضوء قراءتك كتاب «الاجتهاد ضرورة العصر» من إصدارات سلسلة «رؤية» للفكر المستنير، اكتب بحثا عن أهمية الاجتهاد فى تطور المجتمعات.

- البحث العلمى والتكنولوجيا أساسان لتقدم المجتمع وتنمية الحضارة فى ضوء قراءتك كتاب «البحث العلمى والتكنولوجيا.. ضرورة حياة من إصدارات سلسلة » رؤية" للفكر المستنير، اكتب بحثا عن أهمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى بناء دولة قوية متحضرة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، شروط المسابقة الدينية الكبرى للمعلمين بالمدارس وهى كالتالى:-

- أن يكون المعلم المتقدم من العاملين فى إحدى المدارس المصرية.

- صفحات البحث من 25 إلى 30 صفحة، وتعطى أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخره، وتكتب على الكمبيوتر بمقاس 48 بهوامش (2,54 سم).

- تكتب النصوص العربية فى متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادى حجم 14وحجم 12 فى الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكترونى لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادى (غير مسود)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادى حجم 12 فى المتن وحجم 10 فى الحاشية السفلية مع جعل نوع الخط مسود (Bold) عند كتابة العناوين.

- فى الحاشية يذكر اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم أن وجد، اسم الناشر رقم الطبعة والجزء فى حال تكون الكتاب من أكثر من جزء رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالا فى دورية فيذكر اسم المؤلف عنوان المقال اسم الدورية رقم المجلد العدد، مكان النشر سنة النشر، رقم الصفحة أما الآية القرآنية فيشار إليها فى المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمى مع مراعاة المنهج النقدى، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمى للآراء وفقا للقواعد المتعارف عليها.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم فى العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

- الموعد النهائى لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية فى موعد أقصاه 28 مارس 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، جوائز المسابقة الدينية الكبرى للمعلمين والتى تتقدم بها وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

- المركز الأول: 4000 جنيه.

-المركز الثانى: 3000 جنيه.

- المركز الثالث: 2000 جنيه.

- من المركز الرابع إلى العاشر: 1000 جنيه.