شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يصرف إعانة شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء)، عن بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر نوفمبر 2023م، غدًا الأربعاء، وذلك من جميع فروع البنوك ومكاتب البريد.

أوضح بيت الزكاة والصدقات في بيان له اليوم الثلاثاء الموافق 31 من أكتوبر 2023م، أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.

يُقدِّم بيت الزكاة والصدقات مساعدات نقدية مباشرة للأُسَر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدِّم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، ويعمل على تيسير زواج الفتيات غير القادرات على الزواج، ويساعد في علاج المرضى، ويسدد ديون الغارمين.

كما يُقدِّم بيت الزكاة والصدقات عددًا من المبادرات لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، كما يتبنى البيت كثيرًا من الاستجابات السريعة للاستغاثات والحالات التي يرصدها في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا سريعًا.

أكد بيت الزكاة والصدقات حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، التي وردت في قول الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].