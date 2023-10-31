شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن توافر 157 قطعة أرض مقابر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين، عن توافر 157 قطعة أرض مقابر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بنظام اللحد، وهى كالآتى:

(14) قطعة بمساحة 40 مترًا.

(143) قطعة بمساحة 30 مترًا.

يبلغ سعر المتر 3000 جنيه.

وأضافت نقابة الصحفيين أن من بين شروط الحجز أن يستمر الحجز بمركز الخدمات بالطابق الأول حتى (8 نوفمبر) أو نفاد الأعداد المتبقية من كل مساحة بأولوية التقدم، على ألا يكون العضو قد حصل على قطعة أرض مقابر من قبل، علمًا بأنه يلزم سداد ثمن القطعة كاملًا خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة.