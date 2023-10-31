شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف المخطط الاستراتيجى لتنمية شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن المخطط الاستراتيجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى شمال سيناء، حيث تم انشاء 8 مستشفيات و33 وحدة ومركز و56 نقطة إسعاف.

تمثل محافظة جنوب سيناء المحافظة الرابعة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد الذى يستهدف تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة لمواطنيها.

وتتمتع منظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء بمنظومة علاجية عالية الجودة تمثل عدد كبير من الخدمات فى عيادات طب الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأسنان، وأمراض النساء، بالإضافة إلي المعامل، والأشعة، والصيدلية كما يتم تسجيل الملفات الطبية للمواطنين إلكترونيا.

وأشار الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى ارتكاز منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء على 31 منشآة صحية، منها 8 مستشفيات، و33 مركز ووحدة طب أسرة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

ولفت السبكي، إلى أن خدمات الرعاية الصحية الأولية تمثل 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين، وتابع: أن التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، ومؤكدًا أنه تقدم مهم ونوعي في الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.