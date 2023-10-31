علماء يحذرون: "المحليات الصناعية" تزيد خطر الإصابة بالسكر وأمراض القلب

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القاهرة - سامية سيد - حذر الباحثون، من تناول المحليات الصناعية، لأنها تعرض الأشخاص للإصابة بأمراض القلب والسكرى، مضيفين، إن المحليات الصناعية تحتوي أيضا على ما بين 100 إلى 13000 مرة أكثر حلاوة من السكر الطبيعي، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة السوربون بباريس، ونشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية في عام 2007، وتكمن المشكلة في أن المخ يتقبل مثل هذه الحلاوة الهائلة التي سرعان ما تصبح "طبيعية" لدينا، وتجعل الأطعمة غير المحلاة بشكل طبيعي مثل الفاكهة والخضروات غير مستساغة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن المحليات الصناعية موجودة في كل مكان، من الحبوب والزبادي إلى مشروبات الرجيم، والآيس كريم، والقهوة سريعة التحضير، واللبان ومعجون الأسنان، بالإضافة إلى الأدوية الموصوفة مثل مضادات الاكتئاب والمضادات الحيوية، والتى تسبب الإدمان على تناولها، ويتطلب التخلص منها تدريجيا.

وأضافت الصحيفة: لقد أصبحنا في بريطانيا شرهين لهذه الإضافات الكيميائية الساحرة، حيث نثق في طعمها الحلو دون مخاطر السعرات الحرارية التي يسببها السكر الطبيعي، ففي الواقع، نحن نبتلع ثلث جميع المحليات الصناعية التي تباع في العالم، وفي نوفمبر الماضي فإن حوالى 2.2 مليون بريطاني يستخدمون المحليات الصناعية 4 مرات على الأقل في اليوم.

على سبيل المثال، تشير الأبحاث المنشورة الشهر الماضي إلى أن الأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة، خاصة تلك التي تحتوي على مواد التحلية الاصطناعية، قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، وجدت دراسة استمرت 12 عامًا شملت أكثر من 100 ألف شخص بالغ في فرنسا، ونشرت في المجلة الطبية البريطانية في سبتمبر الماضي، أنه كلما زاد استهلاك المحليات الصناعية، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الصحيفة، إن هناك أيضًا مخاوف بشأن زيادة المحليات في خطر إصابة الأشخاص بمرض السكري من النوع الثاني عن طريق التدخل في قدرة أجسامهم على تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل صحي.

وجدت دراسة في مجلة Cell العام الماضي أن السكرين والسكرالوز يمكن أن يرفعا بشكل كبير مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الأصحاء - وحذر الباحثون من أن المحليات قد تتداخل مع الميكروبات التي تعيش في أمعائنا والتي تفرز عادة مواد في دمنا تساعدنا على تنظيم ذلك، ومن المفارقات أن الكثير من الناس يتحولون من السكر إلى المحليات الصناعية لتجنب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني عن طريق فقدان الوزن، ومع ذلك، فإن التبديل قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وجدت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة الجمعية الطبية الكندية لأكثر من 400000 شخص أن أولئك الذين شربوا واحدًا أو أكثر من المشروبات المحلاة صناعيًا يوميًا، على مدى 10 سنوات، كانوا أكثر عرضة لخطر زيادة الوزن والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

وجدت الأبحاث التي أجراها علماء النفس في جامعة تكساس أن الأشخاص الذين شربوا مشروبًا محلى صناعيًا كانوا أكثر عرضة لتناول الأطعمة السكرية أكثر من أولئك الذين شربوا الماء أو المشروبات المحلاة بالسكر، حسبما ذكرت مجلة الشهية في عام 2014.

وأضافت سوزان سويذرز، أستاذة علم النفس في مركز أبحاث السلوك الهضمي بجامعة بوردو في إنديانا، إن استهلاك المواد الكيميائية التي تكون أحلى بمئات المرات من السكر يهيئ عملية التمثيل الغذائي لدينا للاستعداد لتدفق كبير من السعرات الحرارية - وعندما لا تصل السعرات الحرارية، يزيد الجسم من شهيته الشديدة بحثًا عن السعرات الحرارية المفقودة، لذلك يقوم الناس لاحقًا الإفراط في تناول الأطعمة التي تسبب السمنة.

استنادًا إلى الأدلة المتوفرة حتى الآن، نشرت منظمة الصحة العالمية (WHO) في شهر مايو مبادئ توجيهية جديدة بشأن المحليات، نصحت بأنها لا تساعد في التحكم في الوزن على المدى الطويل وقد يكون لها آثار غير مقصودة، مثل زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

اعترضت الصناعة على هذا الاستنتاج، وشككت في قوة الأدلة، ولكن ماذا لو أردت أن تبتعد عن هذه المواد الكيميائية؟ قد يبدو الأمر مستحيلا.

وحذرت دراسة أجراها علماء في جامعة بوردو عام 2013 من أن "الأدلة لدى البشر تظهر أن السكر والحلاوة يمكن أن يحفزا المكافأة والرغبة الشديدة التي يمكن مقارنتها في الحجم بتلك التي تسببها المخدرات المسببة للإدمان".

علاوة على ذلك، قال التقرير، الذي نشر في مجلة Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care، إن التجارب التي أجريت على فئران التجارب أظهرت أن "السكر والمكافأة الحلوة لا يمكن أن تحل محل العقاقير المسببة للإدمان مثل الكوكايين فحسب، بل يمكن أن تكون أكثر جاذبية، ومع ذلك، تشير الأدلة الحديثة إلى أن التخلي عن المحليات الصناعية قد يكون أسهل بكثير من الاستغناء عن السكر المكرر، في عام 2020، أفاد علماء الأعصاب في جامعة كولومبيا أنه في حين أن السكر والمحليات الصناعية تثير نفس مستشعرات التذوق على ألسنتنا، فإن المستقبلات في معدتنا تستجيب لها بطرق مختلفة.

ويشير التقرير، الذي نشر في مجلة نيتشر، إلى أن السكر الطبيعي يحفز الخلايا العصبية في المعدة التي ترسل إشارات إلى منطقة في القاعدة ما في أدمغتنا، ووفقا للباحث الرئيسي، الدكتور تشارلز زوكر، فإن إشارات الأمعاء والدماغ هذه تدفعنا إلى الرغبة في المزيد من السكر، ومع ذلك، أظهرت تجاربه أن السكر الطبيعي فقط هو الذي يحفز هذه الاستجابة، لأن مستقبلات الأمعاء تتجاهل جميع المواد الكيميائية الموجودة في المحليات الصناعية.

وبالتالي فإن المحليات والسكر تؤثر على الدماغ بشكل مختلف، حيث أن السكر الطبيعي فقط هو الذي يؤدي إلى الرغبة الشديدة الشبيهة بالإدمان، أو كما يقول الدكتور زوكر: "الحلو مرغوب، والسكر مطلوب"، بالتالي قد يكون التخلي عن المحليات الصناعية أقل صعوبة من التخلي عن السكر الطبيعي.

وقد يستغرق الأمر بضعة أيام فقط: فقد وجدت تجربة شملت 20 مستخدمًا للمحليات الصناعية، نُشرت في مجلة The Permanente Journal في عام 2015، أنه بعد أسبوعين فقط من الابتعاد عن المواد الكيميائية، تم إعادة ضبط أذواقهم بشكل ملحوظ. .

وخلصت الدراسة، التي أجراها خبراء التغذية في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، إلى أنه بعد الامتناع لمدة 14 يومًا، وجد 95% من المشاركين أن الأطعمة والمشروبات الحلوة مذاقها أكثر حلاوة أو حلوة جدًا، ووجد 75% أن الأطعمة غير المحلاة ( مثل الفواكه والخضار) طعمها أحلى.

بدلاً من ذلك، تقول: "إن التقليل بلطف قد يكون أفضل لكثير من الناس، لأنه يستغرق وقتاً لضبط حاسة التذوق لدينا إلى المستويات الطبيعية للحلاوة في الأطعمة، والتخلي عن عادات توقع مذاق الأشياء مثل الشاي والقهوة"، إنه يشبه إلى حد ما فطام أنفسنا عن تناول نسبة عالية من الملح في الأطعمة.

وفي حين أن ذلك قد يعني الاستغناء عن بعض الأطعمة المصنعة مثل الزبادي "الخفيف" الذي يحتوي على نسبة عالية من المحليات، إلا أن هذا لا يعني الاضطرار إلى تجنبها تمامًا، كما تقول هيلين بوند.

"لقد تأثرنا بشكل ثابت بتناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على مواد التحلية الاصطناعية، ولكن من المؤكد أن العثور على العناصر اليومية مثل الخبز المعبأ بأسعار معقولة والحبوب الخالية من المحليات يجب أن يكون سهلاً.

وأضافت، إنه في الوقت نفسه، يمكننا التكيف بسهولة نسبية مع تناول الفواكه والخضروات الحلوة بشكل طبيعي في الموسم، مثل التفاح، وكذلك الأطعمة ذات الحلاوة الطبيعية مثل الشوفان."

قال الدكتور كريس فان تولكين، مؤلف كتاب "الأشخاص فائقو المعالجة: لماذا نأكل جميعًا أشياء ليست من الأطعمة"، ومع ذلك، فإن الأطفال يحصلون على مواد التحلية في اللبان التي يحبونها، وعند زيارة الأصدقاء والأقارب يحصلون عليها في قرع الفاكهة، كما أنه ليس من الممكن تجنب المحليات الموجودة في أدوية الأطفال مثل المضادات الحيوية والباراسيتامول السائل، فهي محملة بها."