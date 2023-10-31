شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه شيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن محاولات النيل من مصر وتهديدها على مدار التاريخ كانت تأتى من هذا المكان وهى سيناء، معلقا بالقول: "علشان كده أغلي بقعة في مصر على قلوب المصريين هي شمال سيناء".



مصطفى مدبولى

مستعدون لبذل مئات الأرواح دفاعا عن كل ذرة رمل فى سيناء

تنفيذ مشروعات فى سيناء بأكثر من 600 مليار جنيه

ننفذ العديد من المشروعات التى تفوق مشروعا واحدا يمكن تنفيذه فى 10 سنوات

نستهدف تنفيذ مشروعات تعليمية فى شمال سيناء بـ8.7 مليار جنيه و8.3 مليار جنيه فى الخدمات الصحية

نستهدف مشروعات بـ363 مليار جنيه بالمرحلة الثانية لتنمية سيناء

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تنفيذ 13 مشروعا سياحيا فى شمال سيناء باستثمارات 2.5 مليار جنيه

إعادة تسكين أهالى سيناء فى مجتمعات عمرانية وحضارية تراعى طبيعة وثقافة المواطنين