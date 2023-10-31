شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لعدد من المجمعات العمرانية الجديدة بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حجر الأساس لعدد من المجمعات العمرانية الجديدة بمحافظة شمال سيناء.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال إن محاولات النيل من مصر وتهديدها على مدار التاريخ كانت تأتى من هذا المكان وهى سيناء، معلقا بالقول: "علشان كده أغلي بقعة في مصر على قلوب المصريين هي شمال سيناء".

أضاف رئيس الوزراء خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش: "كل واحد فينا ومعتقدش فيه أسرة في مصر مكنش فيها أب ولا أخ ولا قريب مخدمش في قواتنا المسلحة أو الشرطة، وبذل روحه سواء استشهد أو أصيب أو شارك في عمليات..شرف لي إن والدى رجل من رجال القوات المسلحة وكمان والد الدكتور خالد عبدالغفار".

تابع رئيس الوزراء: "أبويا كان بيحكيلي حكايته هنا وقالي قد إيه زمايله كانوا بيموتوا ويضحوا بحياتهم علشان الأرض دي..علشان كده كل ذرة رمل هنا مستعدين نبذل ملايين الأرواح بس محدش يقرب منها ..اعتقد دي رسالة واضحة ترد على حاجات كتير".