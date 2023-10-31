شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى وممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى يبحثان التصعيد فى غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيا من الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل حول التصعيد فى قطاع غزة
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - فى تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"- إن الاتصال تناول تبادل التقييمات والتشاور إزاء ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية وحماية المدنيين فى غزة، والدخول الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين.
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