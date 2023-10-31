شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى وممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى يبحثان التصعيد فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيا من ⁦‪الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل حول التصعيد فى قطاع غزة

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - فى تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"- إن الاتصال تناول تبادل التقييمات والتشاور إزاء ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية وحماية المدنيين فى غزة، والدخول الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين.

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