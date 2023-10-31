شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: إيراد السكة الحديد 20 مليون جنيه يوميا ومشكلتنا مع قطارات الضواحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن من حق أى مواطن أو راكب بالقطارات، أن يقدم شكوى ويتم التعامل معها بشكل فورى، مشيرا إلى أن قطارات الضواحى تصرف مصاريف تشغيل أكثر من الإيرادات، وتم زيادة شبابيك التذاكر ورفع قيمة الغرامات، مشيرا إلى أن السكة الحديد إيرادتها أمس 15 مليون من التذاكر فقط، ومن بينها جزء بالدولار، وممكن تصل لـ20 مليون جنيه فى اليوم حال إضافة إيرادات الإعلانات والاستثمارات وغيرها.

وأكد الوزير، أن زيادة الغرمات ألزمت الجميع بالالتزام فى وسائل النقل الجماعي، وخير دليل المترو، قائلا: بعد الركاب يخربون القطارات ويطفئون السجائر بالكراسى، ولابد من تطبيق الغرامات وإلزام الجميع بالقانون، ونستهدف تحقيق إيرادات تغطى مصاريف تشغيلنا.

وقال وزير النقل: "لست راضى عن الخدمة ببعض القطارات، ولكن نعمل على التغلب على ذلك بمبدأ الثواب والعقاب، ويتم صرف ما نحصله من خصومات وجزاءات حوافز للمجتهدين من العاملين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، ورؤساء الموانئ والشركات القابضة، وقيادات وزارة النقل، ورئيس وقيادات الشركة المنظمة .