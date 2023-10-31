شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: لن يستطيع أى ممر ملاحى منافسة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن جامعة النقل المقرر إنشائها، سيكون بها فروع منها هندسة النقل "متخصصة، وكلية تكنولوجية وهى الحلقة الوسيطة بين التصميم والتنفيذ، وكلية لتصميم الحافلات وغيرها، وكليات مهنية لتخريج العامل المؤهل، لافتا إلى أن الاستيراد يستهلك الدولار، وحال التصنيع محليا يؤدى ذلك لتوفير الدولار وعند التصدير يزيد ذلك من الدولار.

وقال وزير النقل: لن يستطيع أحد منافسة قناة السويس، لافتا أن الممرات المعلن عن تنفيذها هى ممرات تجارية وليست ملاحية، مشيرا إلى أن المراكب التى تتخذ هذه الممرات تستخدم أكثر من 9 حركات شحن وتفريغ واستهلاك وقت على عكس قناة السويس التى توفر الوقت وتستخدم 3 حركات فقط شحن فى ميناء البداية وتفريغ فى ميناء نهاية الرحلة ثم النقل البرى الداخلى للبضائع.

وأشار وزير النقل، إلى أن الرئيس أكد بعد نجاح تسيير السفينة ايفرجرين، أن القطار السريع يساهم فى عدم توقف القناه لأنه يسير بمسار قناة السويس وهو موازى لها ويربط ميناء السخنة بموانى الإسكندرية وجرجوب، لافتا إلى أنه تم ربط شبكات الجرارات الديزل مع شبكة القطارات الكهربائية السريعة لتسهيل نقل البضائع ويكمل قناة السويس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، ورؤساء الموانئ والشركات القابضة، وقيادات وزارة النقل، ورئيس وقيادات الشركة المنظمة.

وفى السياق، أكدت وزارة النقل أن معرض النقل الذكى، يحظى بحضور مكثف من وزراء النقل في الدول الأجنبية والعربية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الإعلان عما اعدته وزارة النقل لزائري المعرض من وسائل نقل حديثة.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر من 5 لـ 8 نوفمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويقام معرض ومؤتمر النقل الذكى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيشهد حضور مكثف من وزراء النقل والسفراء بالدول الأجنبية والعربية المختلفة بالإضافة إلى رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل من مختلف دول العالم.