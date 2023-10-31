بـ "مطواة وشومة".. شقيقان ينهيان حياة جزار في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، المتهمين بقتل جزار بسبب مشادة كلامية في الباجور.

تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبال (جزار - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعني وتوفى عقب وصوله.

بالانتقال وسؤال والد المجني عليه اتهم كلاً من (بائع، وشقيقه "سائق" – لهما معلومات جنائية - مقيمان بذات الناحية) حيث قام الأول بالتعدي على نجله بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التي أودت بحياته وقيام الثاني بالتعدي عليه بعصا خشبية "شوما" إثر حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، والأداتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.