عصابة "الدولارات المزورة".. كيف سقط أصحاب الشركات في فخ السوق السوداء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس 10 أشخاص على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بإيهامهم بـ"استبدال العُملة الصعبة".

بدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من مالكي شركتين بمحافظة بالقاهرة بتعرفهما على شخصين من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واتفاقهم على التقابل بدائرة القسم لاستبدال مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وعقب انصراف المذكورين اكتشفا بأن العملات الأجنبية مُقلدة.

بعد ضبط المتهمين (عاطلين وربة منزل)، عثر بحوزتهم على مبالغ مالية من العملات المحلية، وعملات أجنبية مُقلدة و2 بطاقة بنكية ودراجة نارية دون لوحات.

كشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين راغبي استبدال العملات المحلية بأجنبية من خارج السوق المصرفي "السوق السوداء".

أنشأ المتهمان حسابين وهميين على موقع "فيسبوك" وتواصلا مع راغبي استبدال العملة المحلية بالدولار، لتنفيذ جريمة النصب، بحسب التحقيقات.

بيَّنت التحقيقات أن المتهمين تحصلوا على العملات الأجنبية "المقلدة" من سائق، مُقيم بدائرة قسم شرطة الساحل - صدر قرار بحبسه - وعثر بحوزته على مبلغ مالي مقلد من العملات الأجنبية، وأيد أقوال باقي المتهمين.

وبعد استكمال التحريات، توصل رجال الشرطة إلى باقي مصادر العملات الأجنبية "المقلدة" وهم 3 أشخاص بالقاهرة والجيزة وبحوزتهم نصف مليون دولار أمريكي "مُقلد"، دلوا على مطبعة بإمبابة ضُبط مالكها.

عُثر بداخل المطبعة على (مبالغ مالية عملات أجنبية "مقلدة"- 5750 ألف فرخ ورق كبير الحجم جاري تجهيزهم لطباعة العملات المقلدة - 3 أجهزة حاسب آلي وطابعة ألوان "المستخدمين فى تزييف وطباعة العملات" – عدد 8 زنكات تم استخدامهم في تزييف العملات الأجنبية "مدون عليهم فئة 100 دولار" - عدد 1200 زنكة جاري تجهيزهم للاستخدام في تزييف العملات الأجنبية).

اعترف المتهم بتزوير بتزوير العملات الأجنبية بقصد الاتجار فيها، بالاشتراك مع (صاحب مكتب لألوان الطباعة، وآخر مصمم جرافيك مقيمان بالجيزة) تم ضبطهما، وبحوزتهما (100 زنكة فارغين - جهاز كمبيوتر "يحوى تصميم لفئة 100 دولار) بمواجهتهما أيدا ما سبق.