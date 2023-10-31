أخبار مصر

ضبط 6 متهمين بحوزتهم 31 سلاح ناري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الدقهلية، الشرقية، دمياط، القليوبية) حملات أمنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 6 متهمين، بحوزتهم (3 بندقية آلية- 15 طبنجة- 13 فرد محلي- 8 خزينة آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سيارة).

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار غير المشروع في الأسلحة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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