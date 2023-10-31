قُدرت بـ 4 مليون جنيه.. ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات وأسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابي مكون من (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية من مخدر "الآيس" وزنت 7 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة – 2 سلاح أبيض - ميزان حساس).

بمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4.1 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية توجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.