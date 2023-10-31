ضبط متهمين بحوزتهم 60 كجم مخدرات و 42 سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملات ضبط قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.250 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو وزنت 2 كيلو جرام – عدد من الأقراص المخدرة).

كما ضبطت أجهزة الأمن متهمين بحوزتهم (19 بندقية آلية – 20 بندقية خرطوش – طبنجة – 3 خزينة -3 فرد محلى وعدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.