تأجيل محاكمة 14 متهمًا بـ"خلية المطرية الإرهابية" لـ26 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 14 متهما بـ"خلية المطرية الإرهابية"، لجلسة 26 ديسمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.