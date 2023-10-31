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ضياء رشوان: مصر لن تكون وطنا مصطنعا لأحد والرئيس السيسي يعتبر فلسطين قضية القضايا

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القاهرة - سامية سيد - شدد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أن الشعب الفلسطيني لا يقبل أبدا أن يأتي إلى هذه البقعة من أرض مصر لكي يستبدل وطنه بوطن مصطنع، ومصر لم ولن تكون وطنا مصطنعا لأحد.

وأضاف رشوان خلال مؤتمر صحفى بمعبر رفح: "الثابت الأول لدينا أن ما يجري في غزة الآن هو عدوان لا تقبله مصر ولا القانون الدولي، موضحا أن هناك أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة لهم الحق في الحياة والعلاج ودفن شهدائهم".

وأكد رشوان أن "الرئيس السيسي أسمى القضية لفلسطينية بأنها قضية القضايا، فقضية الشعب المصري هي قضية الشعب الفلسطيني، ومصر دخلت كل الحروب من هذه الناحية واشتبكت مع القضية الفلسطينية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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