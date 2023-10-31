شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل تقصف تل أبيب وتستهدف آليات إسرائيلية شمال وجنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، آليات إسرائيلية متوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون، بالإضافة لقصف تل أبيب رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية على مستوطنة "غوش دان" برشقة صاروخية جديدة على عدد من المستوطنات الإسرائيلية، ردا على مجازر إسرائيل.

استهدفت الفصائل سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية راجلة وتجمع للآليات في محيط مبنى السفينة غرب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

وعلى مدار أكثر من 3 أسابيع، منذ بدء عمليات طوفان الأقصى، وإقدام قوات الاحتلال على الحرب السابعة ضد أهالي قطاع غزة، كان ملف الاجتياح البري محل جدل داخل تل أبيب، خاصة في ظل التحذيرات الأمريكية والغربية المتتالية من الكلفة البشرية لمثل تلك الخطوة، فضلاً على تأكيد العديد من المسئولين الأمريكيين عدم اقتناعهم بامتلاك الحكومة الإسرائيلية رؤية واضحة أو أهداف قابلة للتحقيق.

وانطلقت عمليات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وخلفت ما يزيد على 1400 قتيل إسرائيلي، وما يقرب من 9 آلاف شهيد غالبيتهم من المدنيين العزل داخل قطاع غزة.

وتزامن الاجتياح البري لقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع موجة من الانتهاكات في القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.