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ضياء رشوان: مصر لم تخصص على مدى التاريخ أى مخيم للأخوة الفلسطينيين

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القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن كل فلسطينى مرحب به لكن دون أى إجراءات جماعية، فالفلسطينى إما من عائلة مصرية أو شقيق أو متزوج أو مقيم فى مصر، مشددا على أن مصر لم تخصص على مدى التاريخ أى مخيما للإخوة الفلسطينيين.

وأضاف رشوان خلال مؤتمر صحفى بمعبر رفح، أن إسرائيل تمنع ممثلي الإرادة الدولية والمنظمات الدولية من دخول غزة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ثوابت الموقف المصري حول القضية الفلسطينية في اتصالاته الهاتفية مع قادة العالم.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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