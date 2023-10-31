شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مصر لم تخصص على مدى التاريخ أى مخيم للأخوة الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن كل فلسطينى مرحب به لكن دون أى إجراءات جماعية، فالفلسطينى إما من عائلة مصرية أو شقيق أو متزوج أو مقيم فى مصر، مشددا على أن مصر لم تخصص على مدى التاريخ أى مخيما للإخوة الفلسطينيين.

وأضاف رشوان خلال مؤتمر صحفى بمعبر رفح، أن إسرائيل تمنع ممثلي الإرادة الدولية والمنظمات الدولية من دخول غزة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ثوابت الموقف المصري حول القضية الفلسطينية في اتصالاته الهاتفية مع قادة العالم.