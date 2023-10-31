شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء من أمام معبر رفح: مصر ضد استهداف المدنيين وسياسة العقاب الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ضد أى استهداف للمدنيين من أى جانب، وضد سقوط أى ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى من أمام معبر رفح: "مع هذه الأزمة غير المسبوقة في قطاع غزة ندعو العالم أن يدين سقوط الضحايا من كل جانب، فلا يوجد أفضلية أو ميزة لجانب على جانب آخر.. نحن ضد سياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة.

تابع رئيس الوزراء: "من أول لحظة مصر تتحرك على كل المستويات بدءا من القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة تعمل على حل هذه الازمة الإنسانية غير المسبوقة التى يتعرض لها سكان القطاع الأبرياء من حجم دمار وضحايا كثر.