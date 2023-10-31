شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مستعدون لإدخال آلاف الشاحنات إلى غزة يوميا عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما يحدث فى غزة ليس ضد جهات مسلحة بل مقاومة وطنية، داعيا المجتمع الدولى وكل المنظمات ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها حيال ما يجرى فى غزة.

أضاف رشوان، خلال مؤتمر صحفى بمعبر رفح: "مستعدون لإدخال آلاف الشاحنات يوميا عبر معبر رفح، ولكن الجانب الإسرائيلي يؤخر ويؤجل دخول الشاحنات، كما أنه يمنع الوقود منعا باتا".

كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن مرور 250 شاحنة من المساعدات إلى معبر رفح، مشددا على أن غزة منطقة محتلة وبالتالى القوة المحتلة هى جيش الاحتلال الإسرائيلى الذى يستخدم القوة الغاشمة فى قتل المدنيين ومن الممكن أن يستخدمها ضد الشاحنات، ونريد حماية دولية للشاحنات.