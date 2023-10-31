وزارة الصحة تكشف عن عمل مشروعات تنمية فى شمال سيناء بـ9.2 مليار جنيه

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه خلال الفترة من 2023 وحتى يونيو 2030 مخطط عمل 19 مشروعا بإجمالى 8.3 مليار جنيه.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن إجمالى المشروعات المنفذة حتى عام 2030 عددها 33 مشروعا بإجمالى تكلفة 8.3 مليار جنيه.

تمثل محافظة جنوب سيناء المحافظة الرابعة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد الذى يستهدف تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة لمواطنيها.

وتتمتع منظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء بمنظومة علاجية عالية الجودة تمثل عدد كبير من الخدمات فى عيادات طب الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأسنان، وأمراض النساء، بالإضافة إلي المعامل، والأشعة، والصيدلية كما يتم تسجيل الملفات الطبية للمواطنين إلكترونيا.

وأشار الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية إلي ارتكاز منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء على 31 منشآة صحية، منها 8 مستشفيات، و23 مركز ووحدة طب أسرة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية.