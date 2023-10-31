شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مشروعات التطوير بأحياء المقطم والبساتين والمعادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء المقطم ، والبساتين، والمعادى وأعمال التطوير الجارية بكورنيش المقطم، كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة المنطقة الصناعية بالبساتين والقطامية.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لتقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية، وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال المرحلة الأولى من مشروع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لتحسين الصرف الصحى بالهضبة العليا والوسطى ، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية بالمقطم والذى تنفذه شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى.

كذلك تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من المحاور الجديدة التى قامت الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية شملت محور ياسر رزق الذى يبلغ طوله 9 كم تقريبًا وعرضه 5 حارات لكل اتجاه، ويصل بين محورى المشير والحضارات ويربط منطقة وسط المدينة وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم ، ويمر على موقف الأتوبيسات بنهاية شارع 9 بالمقطم، وبدايته هى نقطة تقاطعه مع محور سميرة موسى ونهايته شارع صلاح سالم والأوتوستراد، كما تفقد محور عبد المجيد محمود ، ومحورحسب الله الكفراوي ، ومحور د.سميرة موسى.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .

كما شملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليه، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة .

رافق المحافظ فى جولته جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.