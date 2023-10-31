لغز العثور على جثة فتاة أسفل عقار في الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من علو بمنطقة الدرب الأحمر وسط العاصمة.

تلقى مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار بدائرة القسم في ظروف غامضة.

وجه اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ضباط البحث الجنائية بالانتقال إلى محل البلاغ تنسيقًا مع وحدة مباحث قسم الدرب الأحمر وقطاع الأمن العام.

في حضور ممثل النيابة العامة ومفتش الصحة، تبين أن الجثة لفتاة تدعى "شذى.ع." تبلغ من العمر 19 سنة، ترتيد ملابسها كاملة وتوجد بها إصابات ظاهرية عبارة عن كسور ونزيف خارجي إثر سقوطها من علو.

ويستمع ضباط المباحث إلى أقوال أسرتها وشهود عيان للوقوف على تخلصها من حياتها أم هناك شهة جنائية في الوفاة مع إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح وإعداد تقرير.