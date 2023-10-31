لمالكي السيارات المتروكة.. تحذير عاجل من الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أهابت وزارة الداخلية بمالكى المركبات المتروكة أو التى فقدت مقوماتها للسير ولم تجدد تراخيصها فى المواعيد القانونية سرعة التوجه لوحدات التراخيص.

بيان الوزارة أفاد بأنه على مالكي تلك السيارات اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص -حال الرغبة فى ذلك- منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأكدت الوزارة -في بيانها مساء الثلاثاء- توفير خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكترونى خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.