أخبار مصر

"جثة طائرة" تثير الذعر في الهرم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من علو بمنطقة الهرم غرب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب إخطارًا من مأمور قسم الهرم بسماع الأهالي صوت ارتطام جسم صلب بالأرض واكتشافهم جثة ثلاثيني.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم وعثر على جثة شاب يدعى أحمد.ي." يبلغ من العمر 35 سنة يرتدي ملابسه كاملة ويوجد به آثار كسور ونزيف خارجي نتيجة سقوط من علو في ظروف غامضة.

فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لحين وصول النيابة العامة للمعاينة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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