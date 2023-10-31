"ضربه بالنار".. إحالة سائق للمحاكمة بتهمة التعدي على عامل في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة النزهة، بإحالة عامل للمحاكمة الجنائية، بتهمة التعدي على شخص وإصابته بطلق ناري لخلافات مالية بينهما؛ فضلًا عن حيازة المتهم مواد مخدرة "حشيش".

وكشفت التحقيقات عن ضبط سائق بالقاهرة لحيازته سلاح ناري ومواد مخدرة، وتعديه على عامل أحذية بطلق ناري.

وبسؤال المصاب قرر بأنه لدى توجهه مستقلاً سيارة أجرة قيادة "آخر" لمقابلة (أحد الأشخاص) لتسوية بعض الخلافات المالية بينهما حدثت بينه وبين الأخير مُشادة كلامية تطورت لقيام هذا الشخص بإطــــلاق عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزتـــه تجاهه، ما أسفر عن إصابته المشار إليها وتلفيات بالإكصدام الخلفي للسيارة ولاذ بالفـــرار.

بتقنين الإجراءات أمكن تحديد المتهم وتم ضبطه وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات) وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة وكمية من مخدر الحشيش وزنت ٤ كيلو جرام - مبلغ مالي).

بمواجهته اعترف المتهم بإرتكاب الواقعة باستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالية المضبوطة من متحصيلات تجارته غير المشروعة.