شبورة وفرص لأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وسيناء ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الإدارية 31 22

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 30 22

دمنهور 30 22

وادي النطرون 30 22

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 29 22

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 30 22

طنطا 29 22

دمياط 28 23

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 31 23

السويس 30 22

العريش 30 22

رفح 29 20

رأس سدر 32 23

نخل 31 16

كاترين 26 13

الطور 30 22

طابا 30 22

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 26 19

السلوم 25 18

سيوة 30 17

رأس غارب 31 22

الغردقة 31 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 31 24

حلايب 28 23

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 23

الفيوم 30 22

بني سويف 31 21

المنيا 31 20

أسيوط 32 19

سوهاج 33 20

قنا 35 22

الأقصر 35 23

أسوان 36 23

الوادي الجديد 35 22

أبوسمبل 35 24