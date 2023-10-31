شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعتبر فلسطين قضية القضايا.. تصريحات ضياء رشوان من أمام معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر أكدت ضرورة الالتزام بثوابت القانون الدولى وعدم تهجير أهالى غزة لأى مكان.

وأضاف رشوان خلال مؤتمر صحفى أمام معبر رفح، أن الموقف المصرى من الأزمة فى قطاع غزة، أن الرئيس السيسى شدد على ثوابت الموقف المصرى حول القضية الفلسطينية فى اتصالاته الهاتفية مع قادة العالم.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز تصريحات ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات من أمام معبر رفح.

مصر تؤكد بشكل واضح أنها لن تقبل التهجير القسرى لأى مواطن فلسطينى إلى الأراضى المصرية

مصر تدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة لإنقاذ الأبرياء والمدنيين

مصر ستبذل الغالى والنفيس فى سبيل الدفاع عن أرضها

مصر أكدت أن ما يجرى فى قطاع غزة عدوان لا تقبله الشريعة الدولية ويتجاوز حق الدفاع عن النفس

45% من مساكن قطاع غزة تضررت جراء العدوان الإسرائيلى

مصر تؤكد رفضها التهجير القسرى لسكان قطاع غزة

مصر تؤكد بشكل واضح أنها لن تقبل التهجير القسرى لأى مواطن فلسطينى إلى الأراضى المصرية

قطاع غزة يحتاج يوميا نحو 500 شاحنة مساعدات إنسانية وندعو إلى تكاتف دولى لإنقاذ أهالى القطاع

250 شاحنة عبرت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرى

أكثر من 2 مليون فلسطينى فى قطاع غزة لهم الحق فى الحياة والعلاج ودفن شهدائهم

قوات الاحتلال الإسرائيلى منعت الأمين العام للأمم المتحدة والمدعى العام للجنائية الدولية من دخول الأراضى الفلسطينية

8300 شهيد و21 ألف مصاب فى غزة نتيجة العدوان الإسرائيلى

1.4 مليون مواطن نزحوا من غزة تحت العدوان الإسرائيلى

مصر تؤكد انحيازها التام للقانون الدولى ومعاهدة جنيف الرابعة الخاصة بعدم ترحيل النازحين بالقوة

ما يحدث فى غزة ليس ضد جهات مسلحة بل مقاومة وطنية

على المجتمع الدولى وكل المنظمات ذات الصلة تحمل مسئولياتها حيال ما يجرى فى غزة

مستعدون لإدخال آلاف الشاحنات إلى غزة يوميا عبر معبر رفح

جيش الاحتلال الإسرائيلى الذى يقتل المدنيين يمكنه استخدام القوة الغاشمة ضد الشاحنات

مصر لن تكون وطنا مصطنعا لأحد والرئيس السيسى يعتبر فلسطين قضية القضايا

الشعب الفلسطينى لا يقبل أن يأتى لهذه البقعة من أرض مصر لكى يستبدل وطنه بوطن مصطنع