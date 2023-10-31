شكرا لقرائتكم خبر عن العرجانى من سيناء: جاهزون بالمساعدات ومستمرون فى دعم أشقائنا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ إبراهيم العرجانى رئيس اتحاد قبائل سيناء: "إننا نخوض مع الدولة معركة التنمية بعد أن انتصرنا في معركة الإرهاب".

وأكد الشيخ إبراهيم العرجانى فى تصريحات صحفية، خلال زيارة رئيس الوزراء لسيناء اليوم الثلاثاء، أن أرض سيناء ستظل مصرية، ونرفض أى محاولة للمساس بها، وأكد أيضا على اصطفاف أهالى سيناء خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة.

وكما وجه الشيخ إبراهيم العرجانى، التحية لرجال القوات المسلحة والداخلية والمخابرات العامة لدورهم فى تطهير سيناء من الإرهاب.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن التحديات التى تواجه مصر على كافة حدودها هدفها "وقوع" هذا البلد، قائلا: " كنت في لقاء دولى قلت لقيادات في العالم مفيش دولة في العالم حدودها بالكامل حروب ونزاعات زى مصر.. مفيش دولة بتتعرض لهذا التحدي اللى إحنا فيه .. وكلنا عارفين أن ده يستهدف وقوع هذه الدولة .. حلم إعادة ترتيب الشرق الأوسط اللى الدولة المصرية أجهضته".

وأضاف رئيس الوزراء خلال لقائه أهالي ومشايخ وعواقل سيناء: "لن نسمح مرة أخرى بهز استقرار هذه الدولة من أى طرف، فكل إمكانيات الدولة مسخرة للحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي من أى حد يهوب من هذه الأرض..الرئيس والحكومة شغالين ليل ونهار شغالين على هذا الموضوع..التنمية هي الأساس لجلب الخير ليكم وكل البلد".