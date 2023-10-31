شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. شبورة كثيفة غدا وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، مع وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق .

ومتوقع غدا فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء والسواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية تكون رعدية أحيانا... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



رئيس الوزراء من سيناء: مصر أجهضت حلم إعادة ترتيب الشرق الأوسط رئيس الوزراء من سيناء: مصر أجهضت حلم إعادة ترتيب الشرق الأوسط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن التحديات التى تواجه مصر على كافة حدودها هدفها "وقوع" هذا البلد، قائلا: " كنت في لقاء دولى قلت لقيادات في العالم مفيش دولة في العالم حدودها بالكامل حروب ونزاعات زى مصر.. مفيش دولة بتتعرض لهذا التحدي اللى إحنا فيه .. وكلنا عارفين أن ده يستهدف وقوع هذه الدولة .. حلم إعادة ترتيب الشرق الأوسط اللى الدولة المصرية أجهضته".

وأضاف رئيس الوزراء خلال لقائه أهالي ومشايخ وعواقل سيناء: "لن نسمح مرة أخرى بهز استقرار هذه الدولة من أى طرف، فكل إمكانيات الدولة مسخرة للحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي من أى حد يهوب من هذه الأرض..الرئيس والحكومة شغالين ليل ونهار شغالين على هذا الموضوع..التنمية هي الأساس لجلب الخير ليكم وكل البلد".



وزير الخارجية: اتصالات مصرية تهدف لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة وزير الخارجية: اتصالات مصرية تهدف لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن سامح شكرى وزير الخارجية استقبل اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية، فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك للتشاور حول الأوضاع الإنسانية المتردية فى قطاع غزة، وضرورة ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية.

وذكر المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن المناقشات بين الوزير شكرى والمسئول الأممى تناولت بشكل مفصل الأوضاع الإنسانية المتردية فى غزة، والكارثة المعيشية التى باتت تحدق بأبناء الشعب الفلسطينى فى القطاع، حيث أكد الوزير شكرى فى هذا الصدد على التزام مصر الثابت تجاه بذل كافة الجهود اللازمة للحد والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون، منوهًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية ضد أهالى القطاع من قصف وحصار وتهجير قسرى تنتهك كافة أحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وتتنافى مع أية مبررات يتم الدفع بها.



مجزرة إسرائيلية جديدة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مجزرة إسرائيلية جديدة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد قصف الطائرات الحربية برج المهندسين والمكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه، أسفر عن استشهاد أكثر من 45 فى تقدير أولى.

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا في مجزرة اسرائيلية بشعة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال غزة.

وعلى مدار أكثر من 3 أسابيع، منذ بدء عمليات طوفان الأقصى، وإقدام قوات الاحتلال على الحرب السابعة ضد أهالي قطاع غزة، كان ملف الاجتياح البري محل جدل داخل تل أبيب، خاصة في ظل التحذيرات الأمريكية والغربية المتتالية من الكلفة البشرية لمثل تلك الخطوة، فضلاً على تأكيد العديد من المسئولين الأمريكيين عدم اقتناعهم بامتلاك الحكومة الإسرائيلية رؤية واضحة أو أهداف قابلة للتحقيق.



رئيس الوزراء: سيناء أغلى جزء على المصريين.. ولن نتخلى عن متر واحد من أرضها رئيس الوزراء: سيناء أغلى جزء على المصريين.. ولن نتخلى عن متر واحد من أرضها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن سيناء أغلى جزء على قلب أى مصري، ولن نسمح بأى صورة من الصور أو نتخلى عن متر واحد من هذه الأرض.

أضاف رئيس الوزراء خلال لقائه أهالي ومشايخ وعواقل سيناء، أن تأمين أى مكان يجب أن يقابله تنمية وسكان، كخط دفاع أول عن أى فكر خبيث يحاول استغلال أي قطعة ارض، معقبا بالقول: مفيش دولة هتكون عندها أى تفكير للتخلي عن قطعة أرض لأى حد، وتستثمر وتصرف 610 مليارات جنيه، وتضع في الخطة التي ستنفذها 400 مليار جنيه كمان، يعني بصرف تريليون جنيه من أجل التنمية".



ضياء رشوان: إسرائيل تتعمد إعاقة وصول المساعدات لغزة وتخويف الرعايا الأجانب ضياء رشوان: إسرائيل تتعمد إعاقة وصول المساعدات لغزة وتخويف الرعايا الأجانب

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن معبر رفح من الجانب المصرى مفتوح على الدوام للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أن الأمين العام للأمم المتحدة لم تطأ قدماه غزة، فلا يوجد مسؤول غربي أو دولي زار غزة بعد العدوان الإسرائيلي.

وأضاف رشوان خلال مؤتمر صحفى بمعبر رفح: "الهيئة لا تأمن على دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، فإسرائيل تتعمد إعاقة وصول المساعدات لغزة وتخويف الرعايا الأجانب، معقبًا بالقول: " نحرص على حياة الصحفيين أكثر من حرصنا على الخبر".



وزير النقل: محطة بشتيل جاهزة للتشغيل وننتظر الافتتاح الرئاسى وزير النقل: محطة بشتيل جاهزة للتشغيل وننتظر الافتتاح الرئاسى

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن محطة بشتيل جاهزة للتشغيل، وننتظر الافتتاح الرئاسى للمحطة، مشيرا إلى أن المحطة فخر لمصر، وهى محطة ومول تجارى وجراج داخل وخارج المحطة، وجارى إنشاء موقف للاتوبيس وجراج خارجى، بالإضافة إلى المنوريل، والاتوبيس الترددى القريب منها.

وأضاف الوزير أنه جارى إنشاء خط السكة الحديد طابا العريش، يبدأ من الفردان، مشيرا الى أنه كان من الممكن أن يمر القطار عبر نفق أسفل قناة السويس، ولكن كان سيكون طويل جدا بطول 24 كم، وهو ما جعلنا نتجه لاستخدام كوبرى الفردان مع إنشاء كوبرى جديد على القناة الجديدة، وتم تطويره باتجاهين، لعبور القطارين والسيارات الخفيفة، ونحتفل قريبا بعودة القطار إلى سيناء.

وقال: يجرى إنشاء سكة جديدة بالكامل من العريش لطابا وهو ممر لوجستى جديد مع تنفيذ ميناء طابا، وطرح 5 مناطق لوجستية فى شبة جزيرة سيناء لخدمة سيناء وتنميتها وكذلك خدمة الممر التجارى.



كامل الوزير: الإعلان عن موعد تشغيل مونوريل العاصمة بمعرض النقل 5 نوفمبر كامل الوزير: الإعلان عن موعد تشغيل مونوريل العاصمة بمعرض النقل 5 نوفمبر

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن وزارة النقل اتمت التجهيزات لانطلاق النسخة الخامسة لمعرض النقل، تحت شعار توطين صناعة النقل بمصر، حيث تنطلق فاعليات المعرض فى 5 نوفمبر القادم بحضور رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير النقل، ان المعرض فى السنوات السابقة مما دفعنا لاقامة المعرض سنويا لتوضيح وعرض التطور السريع فى وسائل النقل بمشاركة الشركات العالمية، ويقام المعرض فى اطار الاهتمام غير المسبوك بقطاع النقل والذى يسهم قى التنمية التى تنفذها الدولة.

وأوضح ان المعرض يشمل اصطفاف فى الساحة الخارجية للوسائل الحديثة بمشروعات النقل منها المونوريل والمترو والقطار السريع والقطارات وشاحنات وغيرها، بالإضافة الى جناح الوزارة لعرض اهم المشروعات الجديدة، كما يشمل المعرض قيام الرئيس السيسي بإذن تشغيل المرحلة الثابثة لمترو الانفاق بالخط الثالث ومونوريل العاصمة الادارية وبعض الابراج الخاصة بالإشارات بالسكة الحديد، كذلك سيتم عقد لقاء مع الشركات العالمية التى تنفذ مشروعات بمصر.



وزارة الزراعة تعلن بدء تطبيق مبادرة إعفاء المزارعين المتعثرين من سداد الغرامات وزارة الزراعة تعلن بدء تطبيق مبادرة إعفاء المزارعين المتعثرين من سداد الغرامات

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، لافتا إلى أن أكثر من 80 ألف مزارع سوف يستفيدون من المبادرة بإجمالي حوالى 500 مليون جنيه.

ومن ناحيته قال الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قال إن الهيئة تستقبل يوميا المستفيدين من المبادرة مناشدا المزارعين بالتوجه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لاستكمال الإجراءات.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان أصدر توجيهاته للحكومة باعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية تلك المبادرة التي تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين عصب الإنتاج وسوف تسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين نظرا لدورهم المهم فى تحقيق الأمن الغذائى.



وزارة العمل تعلن عن 5931 فرصة شاغرة فى 11 محافظة برواتب تبدأ من 3000 جنيه وزارة العمل تعلن عن 5931 فرصة شاغرة فى 11 محافظة برواتب تبدأ من 3000 جنيه

أعلنت وزارة العمل، عن تلقيها طلبات بفرص عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة، لشغل 5931 وظيفة خالية حتى الآن، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مع سرعة التقديم على تلك "الفرص" عليها من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023، المُقبل، موضحة أن كافة بيانات نشرة التوظيف الجديدة، وأرقام الشركات موجودة على الموقع الرسمي للوزارة في باب "النشرة القومية للتشغيل" على اللينك التالي : https://www.manpower.gov.eg/

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدرها"الوزارة" اليوم من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 11 محافظة،هي: القاهرة، والجيزة ، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية ،وأسيوط، وقنا ،وسوهاج ، ودمياط ، والوادى الجديد ، والفيوم ...وفي تخصصات: مهندسين كهرباء وميكانيكا، ومحاسبين ، وصيدليين ، ومساعد صيدلى ، ومحضر طلبيات ، ومدير فرع ، ورئيس فريق ، وأخصائي موارد بشرية ، ومراقب جودة ، وعمال إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال مخازن ، وأخصائيين مشتريات، ومندوبين مبيعات ، ومحصلين ،ووسطاء تأمين،ومندوبين توزيع،وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام،وفنيين جميع التخصصات،وعمال نظافة،وتخصصات أخرى.