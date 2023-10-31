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حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى: سيناء جزء لا يتجزأ من مصر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، تجمع كافة فئات المجتمع المصري من شباب، وقوى سياسية ومدنية، ومواطنين، وأهالى سيناء لدعم القيادة السياسية والرئيس السيسى فيما يتعلق بأمن سيناء وأنها جزء لا يتجزأ من مصر.

 

وقالت الحملة، إن قضية سيناء ليست مسؤولية فقط لشبابنا الطموح، والقوى للسياسية والمدنية المتحمسة، بل هي مسؤولية كل مواطن مصري يحب هذا الوطن ويرغب في رؤيته قوياً ومتحداً.

 

وأضافت أننا نثق في قدرتنا كمجتمع على تحقيق التغيير الإيجابي والبناء.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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