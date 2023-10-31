شكرا لقرائتكم خبر عن مخيم جباليا .. تفاصيل مجزرة إسرائيلية جديدة ضد المدنيين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلى مجزرة بشعة ضد المدنيين الفلسطينيين فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا فى مجزرة هى الأبشع بحق المدنيين الفلسطينيين العزل.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الثلاثاء، الاستهداف الإسرائيلى اللاإنسانى الذى طال مربعًا سكنيًا في مخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدنى ما بين شهيد وجريح وفقًا للتقديرات الأولية.

واعتبرت مصر ذلك انتهاكًا صارخًا جديدًا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيدًا ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.



مخيم جباليا

وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التى تستهدف المدنيين العزل فى أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التى يلجئون إليها هربًا من القصف الإسرائيلى العنيف والمتواصل، ودون أى اكتراث بالأرواح التى تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة فى القطاع.

ودعت مصر جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة، والوقف الفورى لها، واضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التى يعانى منها أبناء الشعب الفلسطينى فى غزة.

وعلى مدار أكثر من 3 أسابيع، منذ بدء عمليات طوفان الأقصى، وإقدام قوات الاحتلال على الحرب السابعة ضد أهالي قطاع غزة، كان ملف الاجتياح البري محل جدل داخل تل أبيب، خاصة في ظل التحذيرات الأمريكية والغربية المتتالية من الكلفة البشرية لمثل تلك الخطوة، فضلاً على تأكيد العديد من المسئولين الأمريكيين عدم اقتناعهم بامتلاك الحكومة الإسرائيلية رؤية واضحة أو أهداف قابلة للتحقيق.

وانطلقت عمليات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وخلفت ما يزيد على 1400 قتيل إسرائيلي، وما يقرب من 9 آلاف شهيد غالبيتهم من المدنيين العزل داخل قطاع غزة.

وتزامن الاجتياح البري لقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع موجة من الانتهاكات في القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.