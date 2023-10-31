شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مركز القديسة فيرينا للتمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الثلاثاء، بذكرى مرور 15 عام على افتتاح مستشفى القديسة العذراء مريم والشهيد أبى سيفين بمدينة الأمل، وكذلك تخريج دفعة جديدة من مركز القديسة فيرينا للتمريض بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال كلمته بالحفل إن روح الله عابر بالمحبة وبالإتضاع وتقديم الخدمة باسم المسيح والإنسان المريض يكون في أزنة وتعب وألم ويحتاج إلى الابتسامة والروح الطيبة وقدم الشكر للخريجين ولكل العاملين بالمستشفى ومركز التدريب والأطباء ومدير المركز.

وذكر أن الأطباء يخدمون بالمستشفى ليلاً باستمرار وخدمة الحالات مستمرة والحضانة التي تخدم أبناء العاملين بالمستشفى والتمريض، مشيداً بروح المحبة والخدمة والعمل وحب الأخر.