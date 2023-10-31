المتحدث باسم "فتح" يعلق على عقد القمة العربية الطارئة بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

علق الدكتور عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، على عقد قمة عربية طارئة في نوفمبر بالرياض، قائلًا: "إننا نريد من هذه القمة أن تحرك هذه المنظومة الدولية الظالمة التي لم يحرك ضمائرها كل هذه الدماء التى تثير لهذه المجازر البشعة ولم يشهدها هذا العصر، وتقترب من مرور شهرًا كاملًا ولا أحد يستطيع أن يلزم هذا الاحتلال المجرم ومن يدعمه من أمريكا ومن معهم بوقف عدوانهم على الأطفال وعن الشعب الفلسطيني".

وأضاف دولة فى مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن العدد الأكبر ممن يُستهدفون فى هذه المجازر الدامية هم الأطفال.

ونوه إلى أن هذه المشاهد على مدار الأيام السابقة لم تحرك ضمير هذا العالم الذي لم يعد منحازًا، ويكيل بمكيالين ويقلب المعايير والمفاهيم، وأعطى المحتل الحق فمن يعيش تحت الاحتلال هو صاحب الحق للنضال من أجل حريته، وكل المفاهيم انقلبت فى هذا العالم ولم هناك مساحة للعدالة أمام من يهيمن على هذه المنظومة الدولية.

وتابع: "ندرك أن مطامع هذه المعركة أكبر من استهداف فصيل فى قطاع غزة ، وأنها اليوم على المنطقة ومستقبل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن من يدعمون المحتل هم أصحاب مصالح كبيره فى الشرق الأوسط.