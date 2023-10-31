أمن الجيزة يحسم الجدل بشأن "جثة الصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلُصت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاة شخص بمركز الصف جنوب المحافظة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من مستشفى أم المصريين بوصول شخص يعاني صحيًا ووفاته لاحقًا والاشتباه في وفاته.

شكل العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب فريق بحث من ضباط فرقة الشرق ووحدو مباحث الصف للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحريات المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف بينت أن المتوفى "عطوة.س." كان يعاني من مرض مزمن نُقل على إثرها إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية وعدم وجود شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدي أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.