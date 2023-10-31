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مجلس الدولة يحدد موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة ۲۰۱۹

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت إدارة مجلس الدولة، تحديد يوم الثلاثاء 7 نوفمبر المقبل، لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة ۲۰۱۹ المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠٢٣.

وأعلنت الإدارة عن ضوابط الحضور كالتالي:

۱ - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

٢- الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.

٣- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

٤- تحديد المرافقين (۲) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب المستشار رئيس مجلس الدولة أو إرساله عبر الفاكس بموعد غايته 5 نوفمبر المقبل، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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