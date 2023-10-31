مجلس الدولة يحدد موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة ۲۰۱۹

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت إدارة مجلس الدولة، تحديد يوم الثلاثاء 7 نوفمبر المقبل، لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة ۲۰۱۹ المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠٢٣.
وأعلنت الإدارة عن ضوابط الحضور كالتالي:
۱ - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
٢- الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
٣- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
٤- تحديد المرافقين (۲) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب المستشار رئيس مجلس الدولة أو إرساله عبر الفاكس بموعد غايته 5 نوفمبر المقبل، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.