مجلس الدولة يحدد موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة ۲۰۱۹

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت إدارة مجلس الدولة، تحديد يوم الثلاثاء 7 نوفمبر المقبل، لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة ۲۰۱۹ المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠٢٣.

وأعلنت الإدارة عن ضوابط الحضور كالتالي:

۱ - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

٢- الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.

٣- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

٤- تحديد المرافقين (۲) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب المستشار رئيس مجلس الدولة أو إرساله عبر الفاكس بموعد غايته 5 نوفمبر المقبل، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.