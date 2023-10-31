جثة مهشمة الرأس تثير لغزًا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات مقتل شخص؛ إثر اعتداء بالضرب على الرأس في ظروف غامضة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة شخص ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

انتقل رجال البحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مقتل "ع.س." بضربة على الرأس إثر ادعاء مشاجرة، وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى.

نائب مدير مباحث الجيزة شكل فريق بحث لفحص علاقات المجني عليه والوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد وضبط مرتكبها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.