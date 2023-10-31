شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشيد بخدمات مركز القديسة مريم والشهيد أبى سيفين بالأمل بتخرج الدفعة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية مستشفى القديسة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل، بمرور ١٥ سنة على افتتاحها وتخريج دفعة جديدة من مركز القديسة ڤيرينا للتمريض بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبدأت الاحتفالية بالصلاة، تلاها عزف النشيد الوطنى، وتضمنت فقراتها فيلمًا تسجيليًّا عن مسيرة مستشفى "العذراء وأبي سيفين" والأقسام الموجودة بها والخدمات التي تقدمها، وألمح الفيلم إلى اختيار وزارة الصحة المصرية للمستشفى ليزورها وفد منظمة الصحة العالمية، وكذلك وفد منظمة اليونيسيف.

كما عرض فيلم عن الخدمات الروحية والاجتماعية التي تقدمها المستشفى للعاملين بها.

وقدم قداسة البابا كلمة شكر خلالها الجميع، مشيرًا إلى أن أكثر أمر تأثر به قداسته من جهة خريجي مركز "ڤيرينا" والأطقم العاملة في المستشفى بأننا نلمس فيهم روح الله العامل بالمحبة والاتضاع والروح الطيبة وروح المساعدة، مستشهدًا بكلمات السيد المسيح "كنت مريضًا فزرتموني"

وأشاد قداسة البابا بالخدمات التى تقدمها المستشفى، وبتواجد خمسة أطباء فى النوبتجية الليلية، وكذلك بتوفير حضانة لأطفال العاملين بالمستشفى، مؤكدًا على أن الخدمات التى تقدمها المستشفى نافعة للكنيسة وللوطن.

ووزع قداسته شهادات التخرج على الخريجين البالغ عددهم 1300 خريجًا وخريجة من عدد من إيبارشيات مصر.

وتناول الأستاذ الدكتور سامح كرم رئيس مجلس إدارة المستشفى، في كلمته الخدمات الطبية التي تقدمها حيث أشار إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بكافة التخصصات بلغ ما يقرب من 202 ألف مستفيد خلال عام 2022.

ومن جهته قدم الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، التابعة له المستشفى، الشكر لقداسة البابا على حرصه على حضور الاحتفالية وتشجيعه لأبنائه في مركز القديسة ڤيرينا وفى المستشفى، كما شكر أطقم العاملين في المستشفى والمركز، وأسر الخريجين، مشيدًا بكفاءة من يتخرجون من المركز.



جانب من الحفل

جانب من اللقاء

كلمة البابا تواضروس