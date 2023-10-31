شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: صرف معاشات أكتوبر للأعضاء.. والورثة فور توفير الموارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة صرفت دفعة معاشات أكتوبر للأعضاء المستحقين، مشيرا إلى أنه سيتم صرف المعاشات للورثة فور توفير الموارد اللازمة للدفعة، مؤكدا أن النقابة تبذل جهودا كبيرة لتوفير المعاشات كل 3 أشهر، رغم الزيادة المستمرة فى أعداد أصحاب المعاشات بالنقابة.

وأوضح الزناتى، فى تصريحات لليوم السابع،: أن إقرار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة أخر دفعة للمعاشات وصلت إلى 135 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، أى ما يقترب من الضعف.

وكانت قد نفت نقابة المهن التعليمية، ما يتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، من تغيير مواعيد صرف معاشات المعلمين أو تقليل عدد دفعات صرفها، وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن ما يتردد بوجود قرارات من هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، فى هذا الشأن من تعديل مواعيد المعاشات، هو عار تماما من الصحة .

وحذر نقيب المعلمين ، من الانسياق خلف الشائعات، وأن أى قرارات نقابية تخص المعلمين يتم إعلانها على الصفحة الرسمية لنقابة المهن التعليمية، مؤكدا أن جميع أعضاء هيئة مكتب النقابة، يعملون على تطوير وتحسين خدمات وامتيازات المعلمين وليس تقليلها.