شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات كثيفة على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات كثيفة على قطاع غزة.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع محصلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مربع سكني بمُخيم "جباليا" شمال شرقي قطاع غزة إلى 400 شهيد وجريح، كتقدير أولي.



وذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن "قوات الاحتلال قصف المُخيم بستة قنابل تزن الواحدة منها طنًا من المُتفجرات".