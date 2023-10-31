مدير تعليم المنيا: لا تغيير فى شكل إمتحانات الصف الثالث الإعدادى

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أبو العيون مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه لا تغيير فى شكل إمتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة المنيا، والامتحان هذا العام مثل العام الماضى.

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بإعلان طبيعة وشكل الامتحان للطلاب وما إذا كان سيتم عقد الاختبارات بنظام البوكليت أو مثل العام الماضى من خلال ورقة أسئلة وأخرى إجابة.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفنى، أكدت أن تقييم الطلاب بالشهادتين الإعدادية والثانوية العامة يتم وفق اختبارات تعقد نهاية الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسى الثانى لطلبة الصف الثالث الإعدادي، وامتحان موحد نهاية العام الدراسى لطلاب الثانوية العامة " الصف الثالث الثانوي" مشددة على أنه لا اختبارات شهر لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وتعقد اختبارات الشهر لطلاب النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شددت على أنه لا صحة لإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024، كما هو أسوة بالعام الدراسي السابق دون أي تغيير، مُوضحة أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد، تنقسم إلى اختباري شهر، والاختبار الثالث هو اختبار نهاية الفصل الدراسي، والذي يستهدف قياس نواتج التعلم في مناهج الفصل الدراسي كاملةً، بما فيها المناهج التي أدى فيها الطلاب الاختبارات الشهرية.