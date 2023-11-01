الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل السفير الفرنسي بمقرها الرسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، السفير الفرنسي لدى مصر مارك باريتي، والوفد المرافق.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وعدداً من الخبراء ومستشاري الحملة، وفِي بداية اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة تقدر زيارة السفير الفرنسي بالقاهرة لمقر الحملة، كما زارت مقرات الحملات الرئاسية الأخرى، حيث أن العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية تقوم على روابط تاريخية وثيقة، وشهدت تقارباً كبيراً على مختلف المستويات، كما تمثل فرنسا لمصر شريكاً اقتصادياً بالغ الأهمية فهناك اتفاقات في عدة مجالات، لافتا إلى التعاون المشترك بين البلدين في ملف الهجرة غير الشرعية ومواجهة الإرهاب وقضايا الأمن والمناخ والبيئة، فضلاً عن توافق الدولتين في القضية الفلسطينية حول ضرورة حل الدولتين والتسوية السلمية، مثمناً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدنة إنسانية في غزة.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حرص القيادة السياسية القيام بتنمية شاملة على كافة المستويات رغم التحديات، وذلك إيماناً منه بأن البنية التحتية هى حجر الأساس، الذي ينطلق منه قطار التنمية.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي مارك باريتي أنهم يتابعون نشاط الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مثمناً اهتمام الحملة الرسمية بكافة فئات المجتمع وخصوصا الشباب والمرأة إذ أن مصر تعني الكثير لفرنسا، وأنه بالفعل هناك شراكة استراتيجية بين البلدين وهي تزداد عمقًا كل يوم، مشيرًا إلى أهمية مصر في المنطقة وفي العالم والبحر المتوسط، ما يجعلهم متمسكين بالاستقرار والأمن في مصر، منوهًا بالتعاون القائم مع مصر في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، مثمنا دور مصر في تطوير وتنمية البنية التحتية.

وعبر السفير الفرنسي عن سعادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارته الأخيرة لمصر، وأنهم يرون أن الموقف المصري بنّاء للغاية ويمكن الاعتماد عليه من أجل تحقيق تقدم كبير في القضية الفلسطينية، وأن مصر تلعب دورًا في الحل السياسي الشامل في المنطقة.