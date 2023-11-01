قفزا من الخامس.. مشهد أخير صادم في حياة شاب بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاية اللواء محمد الشرقاوي ملابسات العثور على جثة شاب أسفل مسكنه بمنطقة الهرم غرب المحافظة.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب إخطارًا من مأمور قسم الهرم بسماع الأهالي صوت ارتطام جسم صلب بالأرض واكتشافهم جثة ثلاثيني.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم وعثر على جثة شاب يدعى أحمد.ي." يبلغ من العمر 35 سنة يرتدي ملابسه كاملة ويوجد به آثار كسور ونزيف خارجي نتيجة سقوط من علو في ظروف غامضة.

تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم بينت أن الشاب أقدم على التخلص من حياته قفزا من الطابق الخامس لمروره بأزمة نفسية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

أودعت الشرطة الجثمان بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.