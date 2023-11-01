شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: فخورون بموقف القيادة السياسية القوى لدعم غزة وحماية الأمن القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى: نحن فخورين بقيادتنا المصرية السياسية التي تسعى لدعم أهالي قطاع غزة إقليمياً ودولياً، وموقفها بالغ القوة والحسم، وما تبذله من تحركات على كافة المستويات الإقليمية والدولية لمساندة الشعب الفلسطيني وإيقاف ما يحدث من هجوم على قطاع غزة، ودعم المدنيين الأبرياء بكل السبل ليس على المستوى السياسي فحسب، ولكن على المستوى الإنساني أيضاً، وذلك انطلاقا من إيمان جمهورية مصر العربية بحقوق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وبشعبه في العيش في أمان.

وأكدت القباج أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على حماية حدودنا المصرية، "والنصر قادم بإذن الله لإخواتنا في غزة ونشد على أياديهم، ونترحم شهدائهم الأبرار".

وأضافت أن الهلال الأحمر يولي اهتمامًا بتقديم الدعم النفسي لأهالي غزة، مشيرة إلى أنه يتواصل بشكل مستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني لإرسال المساعدات، الإغاثية والطبية والغذائية، لافتة إلى أن الهلال الأحمر المصري هو رمز للإنسانية والدبلوماسية.

وأثنت الوزيرة على الجهود المبذولة من المجتمع المدني ومن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعبئة الموارد وإرسالها لإخواننا الفلسطينيين في مقراتهم، وعلى التضامن الذي يبديه الشعب المصري أجمع نحو حماية المدنيين الأبرياء، ووجوب وقف الضربات على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وفى مقدمتهم اللواء الدكتورمحمد درويش المستشار السياسى للوزيرة ، والمستشار محمد نصير المستشار القانونى للوزيرة وممثلى 13 وزارة منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة، والنقل والبيئة .