شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تواصل عقد اختبار شهر أكتوبر لصفوف النقل كأول تقييم بالعام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية "الرابع والخامس والسادس" للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحة أنه يتم تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة، مشيرا إلى أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات كالتالي:
- السؤال الأول: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة باجمالي 6 درجات.
- السؤال الثاني: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالي 6 درجات .
- السؤال الثالث: مقالي بسيط 2 مفردة ويتم تخصيص درجة ونصف للمفردة الواحدة بإجمالي 3 درجات .
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