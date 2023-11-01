شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تواصل عقد اختبار شهر أكتوبر لصفوف النقل كأول تقييم بالعام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المدارس عقد اختبار شهر أكتوبر لصفوف النقل كأول تقييم بالعام الدراسي الجديد، حيث يخوض الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى 6 امتحانات خلال الفصلين الدراسيين، 3 اختبارات بالفصل الدراسي الأول، وثلاث امتحانات بالفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة بامتحان شهر أكتوبر مختلفة من مدرسة لأخرى وهدفها قياس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج شهر أكتوبر ومواصفات الأسئلة واحدة لجميع الطلاب بحيث تقيس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين بما يتناسب مع المفردات الاختبارية التى تم تدريب المعلمين عليها خلال الفترة الماضية.

وكانت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية "الرابع والخامس والسادس" للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحة أنه يتم تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة، مشيرا إلى أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات كالتالي:

- السؤال الأول: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة باجمالي 6 درجات.

- السؤال الثاني: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالي 6 درجات .

- السؤال الثالث: مقالي بسيط 2 مفردة ويتم تخصيص درجة ونصف للمفردة الواحدة بإجمالي 3 درجات .